Die wichtigsten Hamburg-News des Tages zum Hören

Im täglichen News-Podcast vom Hamburger Abendblatt erfahren Sie in 15 Minuten alles, was wichtig ist – und wichtig wird.

Das Hamburger Abendblatt gibt es auch zum Hören: Montags bis freitags können Sie in Hamburg-News, dem täglichen Podcast des Hamburger Abendblatts, erfahren, was in der Stadt wichtig ist und wichtig wird. In einer Viertelstunde gibt der stellvertertende Abendblatt-Chefredakteur Berndt Röttger einen schnellen Nachrichtenüberblick und diskutiert mit Experten über die Themen des Tages.

Heute geht es um ein Thema, das alle Hamburger betrifft – die neue Grundsteuer. Außerdem sprechen wir über die abgesackte Elbchaussee, über Brillen aus dem Internet – und über einen Besuch beim so genannten Donnerstagsräuber.

( HA )