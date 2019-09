Die wichtigsten Hamburg-News des Tages zum Hören

Im täglichen News-Podcast vom Hamburger Abendblatt erfahren Sie in 15 Minuten alles, was wichtig ist – und wichtig wird.

Hamburg. Das Hamburger Abendblatt gibt es auch zum Hören: Montags bis freitags können Sie in Hamburg-News, dem täglichen Podcast des Hamburger Abendblatts, erfahren, was in der Stadt wichtig ist und wichtig wird. In einer Viertelstunde gibt der stellvertrtende Abendblatt-Chefredakteur Berndt Röttger einen schnellen Nachrichtenüberblick und diskutiert mit Experten über die Themen des Tages.

Heute geht es wahrscheinlich zum letzten Mal um HSV-Spieler Bakery Jatta, und die Frage, ob er wirklich Bakery Jatta ist. Außerdem sprechen wir über Recycling auf der Reeperbahn, über eine neue Schulform in Hamburg – und über Angriffe auf Mitarbeiter von Krankenhäusern.

Viel Spaß beim Hören!

( HA )