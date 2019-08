Die wichtigsten Hamburg-News des Tages zum Hören

Im täglichen News-Podcast vom Hamburger Abendblatt erfahren Sie in 15 Minuten alles, was wichtig ist – und wichtig wird.

Hamburg. Das Hamburger Abendblatt gibt es auch zum Hören: Montags bis freitags können Sie in Hamburg-News, dem täglichen Podcast des Hamburger Abendblatts, erfahren, was in der Stadt wichtig ist und wichtig wird. In einer Viertelstunde gibt Abendblatt-Chefredakteur Lars Haider einen schnellen Nachrichtenüberblick und diskutiert mit Experten über die Themen des Tages.

Heute ist Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda im Studio zu Gast – er hat ein bemerkenswertes Buch mit dem Titel „Die Zerstörung“ geschrieben. Außerdem geht es um die neue Saison im St. Pauli-Theater, um einen neuen Einspruch gegen den HSV – und um böse Erfahrungen beim Couchsurfen in Hamburg.

Viel Spaß beim Hören!

( HA )