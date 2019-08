Die wichtigsten Hamburg-News des Tages zum Hören

Im täglichen News-Podcast vom Hamburger Abendblatt erfahren Sie in 15 Minuten alles, was wichtig ist – und wichtig wird.

Hamburg. Das Hamburger Abendblatt gibt es auch zum Hören: Montags bis freitags können Sie in Hamburg-News, dem täglichen Podcast des Hamburger Abendblatts, erfahren, was in der Stadt wichtig ist und wichtig wird. In einer Viertelstunde gibt Abendblatt-Chefredakteur Lars Haider einen schnellen Nachrichtenüberblick und diskutiert mit Experten über die Themen des Tages.

Heute ist der Hamburger in unserem Podcast zu Gast, der Greta Thunberg in der kommenden Woche mit seinem Segelschiff nach New York bringen soll. Boris Herrmann sagt, wie er ihr die Überfahrt so angenehm wie möglich machen will – und warum er, der allein um die Welt segeln will, Gretas Mut bewundert. Außerdem geht es um neue Sperrungen der A7, den Hamburger Schulfrieden und um die Hamburger Tafel.

Viel Spaß beim Hören!

( HA )