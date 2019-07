ADAC-Experte: Tipps für einen staufreien Weg zum Urlaubsziel

Im täglichen News-Podcast vom Hamburger Abendblatt erfahren Sie in 15 Minuten alles, was wichtig ist – und wichtig wird.

Hamburg. Das Hamburger Abendblatt gibt es auch zum Hören: Montags bis freitags können Sie in Hamburg News, dem täglichen Podcast des Hamburger Abendblatts erfahren, was in der Stadt wichtig ist und wichtig wird. In einer Viertelstunde gibt Matthias Iken, stellvertretender Abendblatt-Chefredakteur, einen schnellen Nachrichtenüberblick und diskutiert mit Experten über die Themen des Tages.

Zu Gast ist heute Hans Pieper, stellvertretender Pressesprecher des ADAC Hansa. Der Experte erklärt, warum es rund um Hamburg derzeit so viele Baustellen und Staus gibt und wie sie sich vermeiden lassen. Außerdem geht es um Ahnenforschung und es wird Bilanz gezogen, wie die E-Scooter in einem Monat den Verkehr in der Stadt verändert haben.

Viel Spaß beim Hören!

( HA )