Abendblatt-Reporterin spricht über das Drama um Baby Mohamed

Im täglichen News-Podcast vom Hamburger Abendblatt erfahren Sie in 15 Minuten alles, was wichtig ist – und wichtig wird.

Hamburg. Das Hamburger Abendblatt gibt es auch zum Hören: Montags bis freitags können Sie in Hamburg News, dem täglichen Podcast des Hamburger Abendblatts erfahren, was in der Stadt wichtig ist und wichtig wird. In einer Viertelstunde gibt Matthias Iken, stellvertretender Abendblatt-Chefredakteur, einen schnellen Nachrichtenüberblick und diskutiert mit Experten über die Themen des Tages.

Der kleine Mohamed ist verhungert. Und gegen seine Eltern besteht der Verdacht, schon etwa eine Woche vor seinem Tod erkannt zu haben, dass ihr zweieinhalb Monate alter Sohn sterben könnte - und sich damit abgefunden zu haben. Bettina Mittelacher spricht im Podcast über den Prozess, der auch für die Gerichtsreporterin sehr belastend war. Außerdem geht es um ein Verbot für Handys auf Konzerten und zu Gast ist André Mücke, Vizepräses der Handelskammer.

Viel Spaß beim Hören!

( HA )