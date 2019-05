Wahl-Spezial und Hamburger, die freiwillig ihr Auto abgeben

Im täglichen News-Podcast vom Hamburger Abendblatt erfahren Sie in 15 Minuten alles, was wichtig ist – und wichtig wird.

Hamburg. Das Hamburger Abendblatt gibt es jetzt auch zum Hören: Montags bis freitags können Sie in Hamburg News, dem täglichen Podcast des Hamburger Abendblatts, schon um 17 Uhr erfahren, was in der Stadt wichtig ist und wichtig wird. In einer Viertelstunde gibt Lars Haider, Abendblatt-Chefredakteur, einen schnellen Nachrichtenüberblick und diskutiert mit Experten über die Themen des Tages.

Heute erklären Bürgermeister Peter Tschentscher und unser Politik-Experte Peter Ulrich Meyer, worum es bei den Wahlen am Wochenende geht, und worauf man als Wähler achten muss. Wir haben eine Hamburgerin zu Gast, die ihr Auto freiwillig bei der Stadt abgegeben hat und jetzt gar nicht zurückhaben will. Und natürlich geht es auch um den Wahnsinn beim HSV: Alter Sportchef weg, neuer Sportchef da, Einigung mit Trainer perfekt, und dann wieder doch nicht… Alles verrückt, aber wahr.

Viel Spaß beim Hören!