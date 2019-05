Der Tag in Hamburg: HSV, Alter Wall und Autoverkehr

Im neuen täglichen News-Podcast vom Hamburger Abendblatt erfahren Sie in 15 Minuten alles, was wichtig ist – und wichtig wird.

Das Hamburger Abendblatt gibt es jetzt auch zum Hören: Montags bis freitags können Sie in HAMBURG NEWS, dem neuen, täglichen Podcast des Hamburger Abendblatts, schon um 17 Uhr erfahren, was in der Stadt wichtig ist und wichtig wird. In einer Viertelstunde gibt der Abendblatt-Chefredakteur einen schnellen Nachrichtenüberblick und diskutiert mit Experten über die Themen des Tages.

Natürlich ist im heutigen Podcast das HSV-Debakel noch einmal eines der großen Themen: Was muss geschehen, damit es mit dem Team wieder aufwärts geht? Wie lange wird sich Trainer Hannes Wolf noch halten?

Eine der großen Baustellen direkt neben dem Rathaus ist fast vollendet: Die ersten Mieter sind in den Gebäudekomplex der ehemaligen Vereins- und Westbank am Alten Wall bereits eingezogen. Im Podcast hören Sie, was hier noch alles entstanden ist – und in den nächsten Wochen noch entsteht. Und dann geht es auch noch um den Autoverkehr in Hamburg – mit erschreckenden Zahlen …

Viel Spaß beim Hören!