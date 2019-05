Der Tag in Hamburg: Udo Lindenberg, Moia und die A7

Im neuen täglichen News-Podcast vom Hamburger Abendblatt erfahren Sie in 15 Minuten alles, was wichtig ist – und wichtig wird.

Das Hamburger Abendblatt gibt es jetzt auch zum Hören: Montags bis freitags können Sie in HAMBURG NEWS, dem neuen, täglichen Podcast des Hamburger Abendblatts, schon um 17 Uhr erfahren, was in der Stadt wichtig ist und wichtig wird. In einer Viertelstunde gibt der Abendblatt-Chefredakteur einen schnellen Nachrichtenüberblick und diskutiert mit Experten über die Themen des Tages.

Es hat geklappt: Im heutigen Podcast ist Udo Lindenberg zugeschaltet, der sich gerade in Timmendorf auf seine große Arena-Tour vorbereitet. Und ja, es wird auch gesungen! Außerdem geht es um eine erste Bilanz des neuen Taxi-Konkurrenten Moia, um die Sperrung des A7-Tunnels, die nächste Saison im Deutschen Schauspielhaus und erstaunliche Wendungen in der sogenannten Rolling-Stones-Affäre. Viel Spaß beim Hören!