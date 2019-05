Im Podcast: Elbphilharmonie & Ritze, Container zu gewinnen

Im neuen täglichen News-Podcast vom Hamburger Abendblatt erfahren Sie in 15 Minuten alles, was wichtig ist – und wichtig wird.

Das Hamburger Abendblatt gibt es jetzt auch zum Hören: Montags bis freitags können Sie in HAMBURG NEWS, dem neuen, täglichen Podcast des Hamburger Abendblatts, schon um 17 Uhr erfahren, was in der Stadt wichtig ist und wichtig wird. In einer Viertelstunde gibt der Abendblatt-Chefredakteur einen schnellen Nachrichtenüberblick und diskutiert mit Experten über die Themen des Tages.

Heute sind im täglichen Podcast der FDP-Politiker und Taxi-Talker Michael Kruse (FDP) zu Gast, dazu Bundesjustizministerin Katharina Barley (SPD). Es geht um Gespräche während der Autofahrt und um die Europawahl, aber auch um extrem ungewöhnliche Hamburger Wahllokale („Die Ritze!“) und einen Bus, der in ein Barmbeker Wohnhaus gefahren ist. Außerdem kann man, ob Sie es glauben oder nicht, einen Container gewinnen.