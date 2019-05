Der Tag in Hamburg: Kai Diekmann, Jürgen Klopp, HSV

Im neuen täglichen News-Podcast vom Hamburger Abendblatt erfahren Sie in 15 Minuten alles, was wichtig ist – und wichtig wird.

Das Hamburger Abendblatt gibt es jetzt auch zum Hören: Montags bis freitags können Sie in HAMBURG NEWS, dem neuen, täglichen Podcast des Hamburger Abendblatts, schon um 17 Uhr erfahren, was in der Stadt wichtig ist und wichtig wird. In einer Viertelstunde gibt der Abendblatt-Chefredakteur einen schnellen Nachrichtenüberblick und diskutiert mit Experten über die Themen des Tages.

Heute: Der frühere "Bild"-Chefredakteur Kai Diekmann beschäftigt sich jetzt mit den Online Marketing Rockstars (OMR), Algorithmen und Meditation. Wir verraten, welche revolutionäre Idee Hamburg seinen Beamten präsentiert – und warum Sensations-Trainer Jürgen Klopp heute den FC Liverpool trainiert und nicht den HSV.

Viel Spaß beim Hören!