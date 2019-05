Der Tag in Hamburg: OMR, 39 neue Schulen, teure Rad-Werbung

Im neuen täglichen News-Podcast vom Hamburger Abendblatt erfahren Sie in 15 Minuten alles, was wichtig ist – und wichtig wird.

Das Hamburger Abendblatt gibt es jetzt auch zum Hören: Montags bis freitags können Sie in HAMBURG NEWS, dem neuen, täglichen Podcast des Hamburger Abendblatts, schon um 17 Uhr erfahren, was in der Stadt wichtig ist und wichtig wird. In einer Viertelstunde gibt der Abendblatt-Chefredakteur einen schnellen Nachrichtenüberblick und diskutiert mit Experten über die Themen des Tages.

Heute: Pia Frey, die Mitbegründerin von Opinary (Berliner Start-Up das Usern die Möglichkeit bietet, in Online-Content die eigene Meinung zu teilen) ist zu Gast und spricht unter anderem über die OMR 2019. Außerdem geht es mit Insa Gall um Hamburgs Schulen. Seit 2015 ist die Zahl der Schüler in Hamburger Schulen explodiert, bis 2030 ist noch einmal ein starker Anstieg zu erwarten, sagt das Statistikamt jetzt: 40.000 zusätzliche Schüler. Und Andreas Dey spricht kompetent und "er-fahren" über das Fahrradfahren. Denn der Hamburger Senat will mit einer Imagekampagne mehr Hamburger dazu bringen, aufs Rad umzusteigen.

Viel Spaß beim Hören!