Hamburg News: HSV, Mathe-Abi und Elbphilharmonie

Im neuen täglichen News-Podcast vom Hamburger Abendblatt erfahren Sie in 15 Minuten alles, was wichtig ist – und wichtig wird.

Das Hamburger Abendblatt gibt es jetzt auch zum Hören: Montags bis freitags können Sie in HAMBURG NEWS, dem neuen, täglichen Podcast des Hamburger Abendblatts, schon um 17 Uhr erfahren, was in der Stadt wichtig ist und wichtig wird. In einer Viertelstunde gibt der Abendblatt-Chefredakteur einen schnellen Nachrichtenüberblick und diskutiert mit Experten über die Themen des Tages.

In Folge eins sind Marvin Willoughby, Geschäftsführer der Hamburg Towers, und Abendblatt-Sportreporter Kai Schiller zu Gast, die natürlich auch über die Situation beim HSV sprechen. Außerdem beantwortet Reporterin Juliane Lauterbach die wichtigsten Fragen zum angeblich zu schwierigen Mathe-Abitur. Und Alexander Böcker erzählt alles, was man über das neue Elbphilharmonie-Sammelalbum wissen muss – Böcker hat das Heft erfunden. Außerdem im Programm: Der Leserbrief des Tages, diesmal von Ulrich Reppenhagen.

Viel Spaß beim Hören!