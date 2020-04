Rüdiger Nehberg: Vom Konditor zum Abenteurer und Helden

Im Abendblatt-Podcast „Geliebt & Unvergessen“ erinnert Monika Griefahn an den verstorbenen Abenteurer aus dem Norden.

Für Monika Griefahn war Rüdiger Nehberg ein Held, "der in einer Reihe mit Martin Luther King und Mahatmi Gandhi steht“.

Hamburg. Als Monika Griefahn 1986 heiratete, gab es eine ganz besondere Hochzeitstorte. Ganz oben auf dem Kunstwerk thronte ein Wal aus Marzipan. Schöpfer der Torte war der Konditor und Hochzeitsgast Rüdiger Nehberg aus Rausdorf in Schleswig-Holstein.

Im neuen Abendblatt-Podcast „Geliebt und Unvergessen“ erinnert Monika Griefahn, Gründungsmitglied der Umweltschutzorganisation Greenpeace und ehemalige niedersächsische Umweltministerin, an den Abenteurer Rüdiger Nehberg. Er starb am 1. April im Alter von 84 Jahren.

Rüdiger Nehberg: Mit Tretboot über den Atlantik

Als junger Mann hatte Nehberg schnell erkannt, dass ihm eine Laufbahn als Konditor viel zu langweilig sein würde. Er suchte das Abenteuer – überquerte den Atlantik mit einem Tretboot und ließ sich mit einem Helikopter im brasilianischen Urwald absetzen.

Monika Griefahn erläutert im Gespräch mit Abendblatt-Redakteur Edgar S. Hasse, dass Nehbergs Abenteuerlust im Kontext einer „sinnhaftigen Tätigkeit“ zu verstehen ist. Mit dem Verein Target kämpfte er gegen die Genitalverstümmelung von Frauen in Afrika und in der arabischen Welt. „Für mich ist Rüdiger Nehberg ein Held, der in einer Reihe mit Martin Luther King und Mahatmi Gandhi steht“, sagt Monika Griefahn.

Diese und alle weiteren Folgen des Nachruf-Podcasts „Geliebt & Unvergessen“ finden Sie auf abendblatt.de/podcast.

( esh )