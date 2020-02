Die Folge des Abendblatt-Podcasts "Geliebt & Unvergessen" erinnert an Peter Kruse, der das Abendblatt lange Zeit stark geprägt hat.

"Geliebt & Unvergessen" Peter Kruse – Erinnerungen an langjährigen Abendblatt-Chef

Hamburg. Chefredakteur, Herausgeber, leidenschaftlicher Journalist – Peter Kruse hat das Hamburger Abendblatt fast ein Vierteljahrhundert lang von entscheidender Stelle aus geprägt. Und auch die Politiker der Stadt hörten auf den meinungsstarken Zeitungsmann. In dieser Folge von „Geliebt & Unvergessen“ erinnert Berndt Röttger, Mitglied der Abendblatt-Chefredaktion, im Gespräch mit Jule Bleyer an den gebürtigen Berliner, der mehr Hanseat war als viele Hamburger. Röttger und Kruse haben fast 15 Jahre zusammengearbeitet. Peter Kruse starb am 25. November 2019 im Alter von 81 Jahren.

„Peter Kruse war der gebildetste Journalist, den ich jemals kennengelernt habe“, sagt Berndt Röttger. „Ein Mann, der sehr ruhig war, sehr bescheiden auftrat, der aber sehr viel Spaß an Meinung hatte, und an politischer Diskussion. Er hat einen wahnsinnig motiviert.“.

