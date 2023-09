Linda Zervakis: „Da wurde mir schlecht…“

In unserer Reihe spricht Linda Zervakis über ihren „Landgang“, die Sehnsucht nach Griechenland und die Zeit nach der „Tagesschau“

Stadt oder Land? Die Frage stellt sich im Norden, wo Hamburg und Schleswig-Holstein so eng aneinander liegen wie Bayern München, für viele Menschen. TV-Moderatorin Linda Zervakis beantwortet sie auf ihre Weise: Sie pendelt zwischen der Stadt (Eimsbüttel) und dem Land (Ostholstein) und hat darüber jetzt ein Buch geschrieben, das eine Mischung aus Roman und Selbsterfahrungsbericht ist, und in dem es im eindrucksvollsten Kapitel um das Schlachten eines Lamms geht. In unserer Reihe Entscheider treffen Haider spricht sie über ihren „Landgang“, die Sehnsucht nach Griechenland und die Zeit nach der „Tagesschau“.