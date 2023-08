Ich schäme mich für manche Dinge , die ich getan habe

Er war einer der bekanntesten und erfolgreichsten Werber Deutschlands, jemand, der es mit allem, was er machte schnell nach ganz oben schaffte. Heute ist Michael Trautmann Experte für das, was man als New York bezeichnet, und beschäftigt sich mit Fragen, die weit über das hinausgehen, was ihn wie so viele seines Jahrgangs ( 1964 ) als junger Mensch interessiert hat - Geld, Macht, Ansehen. In unserer Reihe "Entscheider treffen Haider" spricht Trautmann über seinen Wandel zu einem anderen Menschen, verschlafene oder verpasste Geburten und die Gehälter von Spitzenmanagern.

www.abendblatt.de/entscheider