Volker Wissing: „Debatte über Tempolimit ist Gift“

Mit der Kampagne „Mehr Achtung“ will Bundesverkehrminister Volker Wissing für mehr Rücksicht und Respekt auf Deutschlands Straßen sorgen – und überhaupt für ein besseres Klima in der Gesellschaft. Warum er Politik gegen etwas überhaupt nicht mag, wieso er die Debatte über das Tempolimit gefährlich finden und das Deutschland-Ticket die Bahn überfordert, erzählt Wissing in unserer Reihe „Entscheider treffen Haider“. Im Gespräch mit Abendblatt-Chefredakteur Lars Haider, das unter www.abendblatt.de/entscheider zu hören ist, verrät er auch, wie er es geschafft hat, sich im Straßenverkehr nicht mehr aufzuregen.