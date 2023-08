Cornelius Riehm: „Bei uns sind alle nackt“

Vor einem Jahr wurde vor den Toren Hamburgs, in Glinde, eine 36.000 Quadratmeter große und 60 Millionen Euro teure Wellness-Anlage im Stil eines indonesischen Dorfes eröffnet, mitten in der größten Energiekrise. Viele fragten sich: Schaffen die das, kann das angesichts der exorbitant gestiegenen Kosten für Strom und Gas gut gehen? In unserer Reihe „Entscheider treffen Haider“ ziehen wir heute mit Cornelius Riehm Bilanz, der Chef der Vabali Spas in Düsseldorf, Berlin und Hamburg ist. Ein Gespräch über Wartezeiten wie vor einem In-Club, die Suche nach Typen und Nacktheit.

Das Gespräch gibt es auch als Podcast unter www.abendblatt.de/entscheider.