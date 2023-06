Wincent Weiss: „Freue mich aufs Älterwerden“

Seine Arena-Tournee ist gerade zu Ende gegangen, sie war mit 120.000 Zuschauern ein großer künstlerischer Erfolg, wirtschaftlich aber ein Minus-Geschäft. Warum das so war, erzählt Wincent Weiss („Feuerwerk“) in der heutigen Folge unserer Reihe „Entscheider treffen Haider“, die live auf dem Mobilitätsfestival Hey/Hamburg in der Handelskammer aufgenommen worden ist. Dort spricht der 30 Jahre alte Superstar auch über die vielen Jahre, in denen er von seiner Musik nicht leben konnte, über Ticketpreise, die nicht mehr normal sind und über das nächste Jahr, in dem er erst einmal Pause machen will.