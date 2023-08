Guido Cantz: „Nicht schon wieder dieser Blonde“

Er hat zwölf Jahre lang „Verstehen Sie Spaß?“ moderiert, aber irgendwann hört der, also der Spaß, bekanntlich auf. Guido Cantz machte mit der Sendung Schluss, und hatte auf einmal wieder mehr Zeit für zwei Dinge, die ihm selbst viel Freude machen: das Fernsehen im Allgemeinen und das Kochen im Besonderen. In unserer Reihe „Entscheider treffen Haider“ spricht der Fernsehmoderator, Jahrgang 1971, darüber genauso wie über acht Auftritte an einem Tag (die es während des Karnevals wirklich geben kann) und, Überraschung, über den Hamburger SV, mit dem er als Fan des VfB Stuttgart in der abgelaufenen Saison wenig Mitleid hatte.

Das Gespräch gibt es auch als Podcast unter www.abendblatt.de/entscheider.