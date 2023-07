Leila Moysich: „56 Kinder in den Babyklappen“

In unserer Reihe spricht Leila Moysich über unterschiedliche Betreuungszeiten in den Hamburger Stadtteilen ,und über die Babyklappe.

Ihr Verein betreut rund 2800 Kinder in 21 Kitas, hat etwa 800 Arbeitsplätze geschaffen und ist heute der größte freie Träger in diesem Bereich in Hamburg. Dabei begann alles ganz klein mit einem Vater und einer Mutter, die nicht die richtige Betreuung für ihre eigenen Kinder fanden… In unserer Reihe „Entscheider treffen Haider“ erzählt Leila Moysich, die Geschäftsführerin von Sternipark, ihre erstaunliche Geschichte, spricht über unterschiedliche Betreuungszeiten in den Hamburger Stadtteilen, über Quereinsteiger, die morgen in einer ihrer Kitas anfangen könnten – und über die Babyklappe. Das Gespräch gibt es auch als Podcast unter www.abendblatt.de/entscheider.