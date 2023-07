Katharina von Kodolitisch: „Olympia wäre ein Traum“

In unserer Reihe ist heute Katharina von Kodolitsch, zu Gast, und spricht unter anderem darüber, was der Sport in Hamburg von der Kultur lernen kann.

Sie führt die mit Abstand größte Organisation an, die es in Hamburg gibt, steht an der Spitze von rund einer halben Million Menschen: In unserer Reihe „Entscheider treffen Haider“ ist heute die Präsidentin des Hamburger Sportbundes, Katharina von Kodolitsch, zu Gast, und spricht unter anderem darüber, was der Sport in Hamburg von der Kultur lernen kann, warum Wahlen in Vereinen nicht immer ungefährlich sind – und wieso sie sich eine erneute Olympiabewerbung wünscht.

Zu hören unter www.abendblatt.de/entscheider