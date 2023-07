Suman Kumar: „Der ist doch Inder“

Wer in der Langen Reihe am „Casa di Roma“ vorbeigeht, könnte es für das kleine Restaurant eines italienischen Kochs halten. Doch beides täuscht: Der Laden, der von der Straße recht kompakt aussieht, wird nach hinten immer größer, hat Platz für 160 Gäste. Und der Chef des Lokals, das von der „Szene“ in diesem Jahr als bester Italiener Hamburgs ausgezeichnet wurde, ist in Wirklichkeit ein Inder. In unserer Reihe „Entscheider treffen Haider“ erzählt Suman Kumar (62) seine einmalige Geschichte, spricht über bescheidene Anfänge, große Pläne und die Sache mit den Stammgästen.

