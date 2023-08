Niels Battenberg: „Weg mit den Rezeptionen“

Was passiert, wenn man die Vorteile von Airbnb, von einem Hostel und einem Hotel kombiniert? Es entsteht das, was Niels Battenberg „Lieblingsplatz“ nennt, nämlich eine Hotelkette, die keine Hotelkette sein will, aber schon zwölf Standorte hat, unter anderem an an Nord- und Ostsee. Und dabei soll es nicht bleiben: Battenberg will die vielen alten Pensionen, die es in Ferienregionen überall in Deutschland gibt, fit für die Zukunft machen. In unserer Reihe „Entscheider treffen Haider“ spricht er darüber, wie das trotz Fachkräftemangels gelingt, warum er Rezeptionen nicht mag – und wieso es einen Übernachtungspreis gibt, den er nicht überschreiten will. Zu hören unter www.abendblatt.de/entscheider.