Er ist ein Jahrhundert-Politiker, ein Mann, der ein deutsches Leben geführt hat und der in seiner Wirkung am ehesten mit Helmut Schmidt zu vergleichen ist. Klaus von Dohnanyi hat die Entwicklung Deutschlands von einer Diktatur über die Wiedervereinigung bis zu der mindestens indirekten Beteilung an der Verteidigung der Ukraine gegen Russland mit- oder am eigenen Leib erlebt, teilweise so direkt, dass andere daran verzweifelt wären. Sein Vater und seine Onkel haben den Widerstand gegen den Hitler mit dem Leben bezahlt, seine Mutter musste ihre drei Kinder allein großziehen. Aus dem kleinen Klaus wurde ein großer Politiker, der sowohl Bundesbildungsminister als auch Erster Bürgermeister in Hamburg, seiner Geburtsstadt, wurde. Am 23. Juni wird von Dohnanyi, der mit der Schriftstellerin UIla Hahn verheiratet ist, 95 Jahre alt. Lars Haider sprach mit ihm in einem Live-Podcast vor rund 100 Zuschauerinnen und Zuschauern im Montblanc-Haus über ein einmaliges Leben, die SPD und ihre Kanzler – und über die aktuelle Politik.