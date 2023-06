Thies Sponholz: „Hamburgs Hotels sind zu günstig“

Seine Karriere begann mit einem Walter (der Mitarbeiter eines österreichischen Hotels war, und den er als Kind sehr bewunderte) und könnte bei einem Klaus-Michael enden: Was recht bodenständig klingt, ist es aber gar nicht. Denn der Mann, der diesmal in unserer Reihe „Entscheider treffen Haider“ zu Gast ist, ist ein Experte für Luxus. Thies Sponholz, Jahrgang 1969, war unter anderem Chef des Hotels de Rome in Berlin und ist seit mehr als acht Jahren geschäftsführender Direktor des The Fontenay in Hamburg, dem Hotel, das mit Klaus-Michael Kühne einem der reichsten Menschen der Welt gehört. Sponholz erzählt, warum er mit dem Unternehmer so gern zusammenarbeitet, wieso Rocco Forte wie ein Vater für ihn ist und wo die Schwächen der Hamburger Hotellerie liegen.