Fabian J. Fischer: „Auf Sicht fahren“

Entscheider treffen Haider – heute mit Fabian J. Fischer, Chef der Unternehmensberatung Etribes

Die Firma ist einst von Tarek Müller, Chef des Online-Modehändlers About You, mitgegründet worden. Inzwischen ist Etribes selbst ein großes (Beratungs-)Unternehmen, das es sich zum Ziel gemacht hat, eine der treibenden Kräfte bei der Digitalisierung der deutschen Wirtschaft zu werden – mit Fabian J. Fischer an der Spitze. In unserer Reihe „Entscheider treffen Haider“ spricht der Vorstandsvorsitzende nicht nur über die digitale Transformation, sondern auch über Meditation, den eigenen Fußballverein – und über seine große Liebe zum HSV.

