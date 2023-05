Heinrich Paravicini: „Die Arbeit hat sich irre verändert“

Johannes Plass und Heinrich Paravicini haben sich vor einem Vierteljahrhundert vorgenommen, sich zu verwandeln – und das ist ihnen gelungen. Aus zwei Studenten sind die Inhaber der kreativsten unabhängigen Designagentur Deutschlands geworden. Mutabor hat Kunden wie Otto, BMW, Bahlsen oder Adidas. In unserer Reihe „Entscheider treffen Haider“ erzählen Plass und Paravicini, wie es ist, wenn aus besten Freunden erfolgreiche Unternehmer werden, woher der Name ihrer Firma kommt und was beim HSV falsch läuft, an dem sie sich immer wieder versucht haben.