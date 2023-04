Thomas Behrend: „Vegetarier zu sein, reicht nicht“

Für seine jüngste Dokumentation „Unsere Meere“ hat Thomas Behrend drei Jahre lang in Nord- und Ostsee gedreht.

Für seine jüngste Dokumentation „Unsere Meere“ hat Thomas Behrend drei Jahre lang in Nord- und Ostsee gedreht. Der Hamburger liebt Unterwasseraufnahmen, er hat kurz nach dem Abitur damit begonnen und inzwischen mehr als 100 Filmen produziert. In unserer Reihe spricht der 59-Jährige darüber, wie er zum Spielball eines jungen Wals wurde, was Klimawandel und Menschen mit der Tierwelt machen und wieso man die erschreckenden Auswirkungen schon auf Helgoland beobachten kann.