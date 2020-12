Johannes Oerding: „Magischer Moment im Hotelvorhang“

Abendblatt-Chefredakteur Lars Haider spricht in dieser Podcast-Folge mit dem Sänger über ganz besondere Erlebnisse.

Hamburg. Johannes Oerding ist der Mann für die magischen Musik-Momente – und genau darum geht es in dem langen Gespräch, das er mit Abendblatt-Chefredakteur Lars Haider geführt hat.

Oerding, der am zweiten Weihnachtstag 39 Jahre alt wird, spricht über seine Duette mit Udo Lindenberg, sein Leben mit Ina Müller, seine neue Rolle bei „Sing meinen Sohn“, über Fans, die filmen statt klatschen, seinen Sicherheitsmann, der plötzlich Fenster einbaut – und über einen unglaublich magischen Moment in einem Hotel in St. Peter-Ording.