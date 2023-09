Wie geht es mit der Migration weiter?

Wir beginnen mit Nachrichten aus Deutschland:

Die deutsche Politik redet gerade viel über Migration.

Migration bedeutet: Menschen gehen von einem Land in ein anderes Land: Um dort zu leben und um dort zu arbeiten.

Der Bundeskanzler Olaf Scholz sagte:

Es kommen mehr Flüchtlinge, als Deutschland verkraften kann.

Deshalb wollen viele Politiker strengere Gesetze.

Die Regierung sagt:

Die Kontrollen an den deutschen Grenzen sollen stärker werden.

Zum Beispiel an den Grenzen zu Polen und Tschechien.

Bis zur Europa-Wahl 2024 soll es auch ein neues Migrations-Gesetz in der Europäischen Union geben.

Am Samstag gab es in ganz Deutschland Proteste zum Thema Bildung.

In vielen Städten waren Lehrer, Erzieher, Schüler und Eltern auf der Straße.

Sie wollen mehr Geld für Kindergärten und Schulen in Deutschland.

Und sie wollen einen Bildungs-Gipfel mit Bundeskanzler Olaf Scholz.

Gipfel ist ein anderes Wort für Treffen.

Am Sonntag war der Berlin-Marathon.

Die 29-jährige Äthiopierin Tihist Asseda lief einen neuen Frauen-Weltrekord. (Fabel-Weltrekord)

Sie lief den Marathon in 2 Stunden und 12 Minuten.

Ein Marathon ist ungefähr 42 Kilometer lang.

Beim Berlin-Marathon laufen Profis und Hobby-Sportler.

Es waren mehr als 48.000 Menschen aus 150 Ländern dabei.

Es war der 49. Berlin-Marathon.

Und jetzt: Die Nachrichten aus der ganzen Welt:

Die Ukraine greift immer wieder die Halb-Insel Krim an.

Zum Beispiel mit Raketen.

Auf der Halb-Insel Krim ist die russische Schwarz-Meer-Flotte.

Das sind die See-Streitkräfte Russlands.

Also ein Teil der russischen Armee, der auf dem Wasser kämpft.

Die Schwarz-Meer-Flotte ist eines der Ziele der Ukraine auf der Halb-Insel Krim.

Die Halb-Insel Krim gehörte bis 2014 zur Ukraine.

Dann beanspruchte Russland die Krim.

Zwischen Armenien und Aserbaidschan gibt es seit zwei Wochen Kämpfe.

Die beiden Länder haben seit Jahren einen Konflikt um die Region Bergkarabach.

Konflikt ist ein anderes Wort für Streit.

Aserbaidschan will die Region Bergkarabach haben.

Aber in Bergkarabach leben viele Armenier.

Immer mehr Menschen flüchten aus der Region Bergkarabach.

Es gab in dieser Woche auch eine Explosion in einem Treibstoff-Depot.

Das ist ein Ort mit viel Treibstoff, also Benzin.

Benzin brennt stark.

Viele Menschen waren bei dem Treibstoff-Depot.

Hunderte Menschen wurden verletzt.

Die Region Bergkarabach will ein eigenes Land sein.

Aber jetzt soll Bergkarabach aufgelöst werden.

Das sagt die Führung von Bergkarabach.

Es soll die Menschen in der Region Bergkarabach schützen.

Vor einem Jahr wurden die Gas-Pipelines Nordstream 1 und Nordstream 2 zerstört.

Durch die Gas-Pipelines kam früher Gas von Russland nach Europa.

Es ist bis heute unsicher, wer die Pipelines zerstört hat.

Aber es gibt jetzt immer mehr Hinweise auf ukrainische Personen.

Verschiedene Länder ermitteln.

Und zum Schluss: Die gute Nachricht der Woche:

Die Europäische Union will ein Verbot für Produkte mit Mikroplastik.

Das Verbot soll es ab Mitte Oktober geben.

Mikroplastik, das sind ganz kleine Plastik-Stücke.

Mikroplastik ist zum Beispiel in Reinigungs-Mitteln, in Wasch-Mitteln, in Kosmetik-Produkten oder in Zahn-Pasta.

Mikroplastik kommt schnell ins Wasser.

Es ist sehr schwer, das Mikroplastik wieder aus dem Wasser heraus zu holen.

Mikroplastik ist schlecht für die Umwelt.

Deshalb ist das Verbot von Mikroplastik in der Europäischen Union eine gute Idee.