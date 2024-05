Heute geht es um die drei Mädchen, die am Pfingstmontag im Altonaer Kinderkrankenhaus randaliert haben, und die schon mehrfach wegen Prügeleien, Bedrohungen und Beleidigungen aufgefallen sind. Weitere Themen: Der neue HSV-Sportvorstand Stefan Kuntz meldet sich, die Polizei ist an der Grenze ihrer Belastbarkeit – und es kann sich wieder lohnen, in Hamburg eine Mietwohnung zu kaufen.

Der tägliche Nachrichten-Podcast des Hamburger Abendblatts: Das wichtigste aus der Hansestadt. Immer werktags um 17 Uhr.