„Ich fühle mich eigentlich so, als würde ich in einer Zwischenwelt leben. Ich bin zwar deutsch und auch bosnisch, aber beides nicht richtig. Mittlerweile stellt das kein Problem für mich dar, das war aber nicht immer so“, sagt die Schauspielerin Senita Huskić. In Folge #06 von „Wie wir fühlen“ haben Moderatorin Nina und Senita darüber gesprochen, wie es ist, in der Zwischenwelt zu leben; nicht genau zu wissen, wer man ist und wohin man gehört. Denn um genau diese Fragen geht es auch in dem Theaterstück von Senita. Es trägt den Titel „Fliegende Eier von Sarajevo“ und ist derzeit auf der Vaganten Bühne in Berlin zu sehen. Was genau das Schweigen einer Familie über die Vergangenheit mit der Identitätssuche zu tun hat, auch das erfahrt ihr in dieser Folge. Alle Episoden „Wie wir fühlen“: www.funky.de/podcast Hier erfahrt ihr mehr über Senita Huskić und ihre aktuellen Projekte: www.instagram.com/senita_huskic Mehr zum Theaterstück „Fliegende Eier von Sarajevo“ erfahrt ihr hier: www.vaganten.de/premieren/fliegende-eier-von-sarajevo

