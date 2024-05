Wie Dr. Matthias Riedl die neuen Ernährungsempfehlungen in Deutschland beurteilt. Und warum sie nicht für alle gelten können.

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) hat in ihren neuen Empfehlungen für eine gesunde Ernährung erstmals auch Aspekte wie Nachhaltigkeit, Umweltbelastung sowie die in Deutschland üblichen Verzehrgewohnheiten berücksichtigt. Daraus folgt dann beispielsweise der Rat, maximal ein Ei pro Woche zu verzehren. Dieser eine Punkt hat es sogar vielfach in die Schlagzeilen geschafft. Aber natürlich umfassen die DGE-Empfehlungen sehr viel mehr Bereiche. Ernährungs-Doc Dr. Matthias Riedl ordnet diese Empfehlungen ein. Dann wird auch besser verständlich, wie man es künftig mit tierischen Produkten wie Milch, Wurst oder Fleisch, und mit pflanzlichen Lebensmittel, aber auch mit Alkohol halten sollte.

Außerdem beantwortet der Ernährungsmediziner wieder eine Frage zu einem Ernährungs-Mythos, nämlich ob Alkohol in der Sauce wirklich verkocht.

Zum Abschluss gibt es ein gesundes Rezept, das auch den neuen Empfehlungen entspricht: Grillchicorèe mit Bohnensalat aus „100 geniale Tricks für eine gesunde Ernährung“ von von Dr. Matthias Riedl.

Weitere Folgen unter https://www.abendblatt.de/podcast/ernaehrungspodcast/ und auf YouTube. Das aktuelle Rezept findet Ihr auf https://www.abendblatt.de/ im aktuellen Text zu dieser Folge. Folgt uns auch gern auf Instagram https://bit.ly/44bbw1f