In dieser Woche schauen wieder einmal alle in Hamburg auf sein Hotel, weil es exklusiv die Stargäste der Digitalmesse OMR beherbergt, darunter Kim Kardashian. Das Vier Jahreszeiten (300 Mitarbeiter, Auslastung von 75 Prozent) ist nicht nur in Hamburg, sondern in Deutschland die erste Adresse, wurde viermal in Folge zum besten Hotel der Republik gekürt. In unserer Reihe „Entscheider treffen Haider“ spricht der legendäre Direktor Ingo C. Peters über Stammgäste, Preise und die eigene Karriere, die mit einer Ausbildung zum Kellner im Vier Jahreszeiten begann. Und er sagt: „Wer seinen Beruf liebt, muss keinen Tag arbeiten.“ https://www.abendblatt.de/podcast/entscheider-treffen-haider