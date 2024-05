„Es liegt auch daran, dass Eingriffe an der Leber früher oft mit Komplikationen, teils auch mit einem tödlichen Ausgang, verbunden waren“, sagt Professor Dr. Karl Oldhafer, Chefarzt an der Klinik für Leber-, Gallengangs- und Pankreaschirurgie an der Asklepios Klinik Barmbek. Wie sich die Therapie verändert hat und welche Rolle ein 3D-Drucker dabei spielt, verrät der Chefarzt in der neuen Podcast-Folge.