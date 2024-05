Der Dirigent Vladimir Jurowski über Russland, die Ukraine und klare politische Haltung. Mehr dazu in dieser Folge von „Erstklassisch mit Mischke“

Vladimir Jurowski kam 1972 in Moskau zur Welt und wurde wie sein Vater Michail Dirigent, die Familie hat auch jüdische und ukrainische Wurzeln. Seit vielen Jahren lebt und arbeitet er im Westen, seit vielen Jahren positioniert er sich klar gegen die Regierung von Putin in Moskau. Beim Hamburger Musikfest gastiert Jurowski mit dem Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, er dirigiert unter anderem die Achte Sinfonie von Schostakowitsch, die 1943 uraufgeführt wurde. Ein komplexes Stück Zeit- und Musikgeschichte, das sich mit dem Thema Krieg auseinandersetzt. Wir sprachen über seine klare politische Haltung, über seine Meinung zum Putins Angriff auf die Ukraine und zum Konflikt in Gaza – alles zu hören in dieser Episode von „Erstklassisch mit Mischke“. (https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.abendblatt.de%2Fpodcast&data=05%7C02%7CHeike.Becker%40funkemedien.de%7C678714b3e0284109842d08dc69292566%7C23db520766134b9987ed0998fcf9e578%7C0%7C0%7C638500872646727608%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=7s5pEDYuGYm77DrkUP80m%2B0WHMkqBVfWTtU0OwSltvc%3D&reserved=0)