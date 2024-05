Eine Ehe, zwei freiheitsliebende Menschen und dann noch eine dritte Person - und immer war die Kamera dabei. Das Dokumentarfilmereignis des Jahres heißt “Trust me“ und handelt von radikaler Ehrlichkeit, vom Mythos der Treue, den Grenzen von Loyalität und Vertrauen und ganz viel Mut. Im Mutmachpodcast mit Suse und Hajo Schumacher berichtet die Filmemacherin, Journalistin und Produzentin Joanna Ratajzak, wie das Monsterprojekt sie bisweilen an die eigenen Grenzen brachte. Sechs Jahre lang begleitete Joanna das Berliner Paar Alicija und Sebastian, die im sozialistisch-katholischen Polen und in der DDR aufgewachsen sind. Mit dem Mauerfall haben die beiden ihr ganz persönliches Freiheitsprojekt begonnen, radikal, liebevoll und wagemutig. Ein Film über Grenzen und Sehnsucht, über Abenteuer und Eifersucht, über Lust, Schmerzen und immer wieder Liebe. Plus: Wie Angst und Wachstum zusammenhängen. Folge 747.

Transparenzhinweis: Suse und Hajo sind mit Alicija und Sebastian befreundet.

