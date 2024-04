Heute geht es um die Islamisten-Demo in Hamburg, bei der ein Systemwechsel gefordert wurde – etwas, über das sich sogar Elon Musk wundert. Weitere Themen: Auch am 1. Mai stehen Demonstrationen an, die die Polizei als gefährlich einstuft, die Wahlen haben in Hamburg begonnen – und der Sommer interessanterweise auch schon.