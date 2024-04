Neuer Tag für Veteranen am 15. Juni, Geld für die Ukraine aus den USA, die Situation in Gaza und mehr Flüchtlinge in Arbeit

Moin, hallo und herzlich Willkommen.

Heute ist Freitag, der 26. April 2024.

Und das sind die Nachrichten der Woche.

Wir beginnen mit Nachrichten aus Deutschland:

In dieser Woche wurde Jian G. verhaftet.

Weil der Mann ein Spion für China sein soll.

Ein Spion gibt geheime Informationen weiter.

Jian G. arbeitete für den AfD-Politiker Maximilian Krah.

Jian G. und Maximilian Krah haben eng zusammen-gearbeitet.

Maximilian Krah will für die Partei AfD in das Europa-Parlament.

Die Wahlen für das Europa-Parlament sind im Juni.

Obwohl der Spion Jian G. so eng mit dem AfD-Politiker zusammen-gearbeitet hat,

Will Maximilian Krah Kandidat für das Europa-Parlament bleiben.

Seine Partei AfD ist in Teilen rechts-extrem.

Rechts-extrem ist eine politische Meinung.

Viele rechts-extreme Menschen denken:

Dass Menschen aus anderen Ländern nicht nach Deutschland kommen dürfen.

Und dass nicht alle Menschen gleich viel wert sind.

Es gibt jetzt den Veteranen-Tag in Deutschland.

Er soll jedes Jahr am 15. Juni sein.

Am Veteranen-Tag danken die Menschen den Soldaten.

Der Tag soll dafür aufmerksam machen,

was die Soldaten für Deutschland tun.

Ungefähr 10 Millionen Deutsche waren oder sind in der Armee.

500.000 Menschen waren als Soldaten im Einsatz.

Am Veteranen-Tag soll eine große Veranstaltung in Berlin sein.

Die Idee für den Veteranen-Tag hatte die Bundes-Regierung.

Jetzt hat der Bundestag der Idee zugestimmt.

Der Bundestag ist das deutsche Parlament.

Und jetzt: Die Nachrichten aus der ganzen Welt:

Die Ukraine ist seit mehr als 2 Jahren im Krieg mit Russland.

Die Ukraine braucht Waffen und Munition.

Und das Land braucht Geld.

Nach einem längeren Streit zwischen den Politikern in den USA will das Land jetzt Geld geben.

Die USA wollen jetzt 61 Milliarden Dollar an die Ukraine geben.

Danach will die USA noch mehr Geld geben.

Die USA will auch Militär-Hilfe geben:

Zum Beispiel Ausrüstung, Raketen und Fahr-zeuge.

Der ukrainische Präsident Wolodomyr Selenskyj sagt:

Das ist eine "lebens-rettende" Hilfe.

Auch Großbritannien sagte in dieser Woche:

Sie wollen der Ukraine mit Waffen helfen.

Großbritannien will Kampf-Boote, Raketen und Munition in die Ukraine bringen.

Auch der Krieg in Gaza geht weiter.

Bei einem Angriff von Israel auf ein Flüchtlings-Lager im West-Jordan-Land gab es 14 Tote.

Nach einem Angriff von Israel auf die Stadt Rafah gab es mehr als 30 Tote.

Israel sagt schon länger:

Es soll eine Offensive in der Stadt Rafah geben.

Eine Offensive ist ein besonders starker Angriff.

Es ist nicht sicher, wann Israel die Offensive in Rafah macht.

Aber es kann schon bald sein.

In Rafah sind mehrere 100.000 Flüchtlinge.

Und zum Schluss: Die gute Nachricht der Woche

Immer mehr Flüchtlinge finden in Deutschland eine Arbeit.

Ein Beispiel:

Im März 2023 arbeiteten nur 2.500 Flüchtlinge aus der Ukraine.

Im März 2024 arbeiteten mehr als 5.000 Ukrainer.

Auch Menschen aus Afghanistan, Eritrea, Irak, Iran, Nigeria, Pakistan, Somalia und Syrien arbeiten jetzt öfter.