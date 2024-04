Ein Gespräch mit Vanessa Kallenbach über ihre Tätigkeit als Leiterin einer neuen Buchhandlung im Herzen von Westerland, ihre Lieblingslektüre und ihre Lieblingsorte.

Vanessa Kallenbach stammt aus Celle, hat in Innsbruck Literaturwissenschaften studiert und ein Volontariat beim renommierten Droemer Knaur Verlag in München gemacht. Auf Sylt hat die 29-Jährige einst ein FSJ (Freiwilliges Soziales Jahr) absolviert und es zog sie zurück an die Nordsee. Seit einem Jahr arbeitet die Niedersächsin nun auf der Insel und ist seit Mitte März für die neu eröffnete Thalia Buchhandlung an der Friedrichstraße verantwortlich.