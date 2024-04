Alle Augen auf Karl Lauterbach, Dresche für Netanjahu und Marteria als Vorgruppe bei einem Triumphkonzert vorm Brandenburger Tor. Im Mutmachpodcast von Funke liefern Paul und Hajo Schumacher Wichtiges, Witziges und Wirres für die neue Woche. Unsere Themen: Kanzler Scholz und das Packeis von Norderney, Iran vs Israel - wenn ausgerechnet Todfeinde Besonnenheit wagen. Das Fohlen ist zurück im Stall. Verkauft Neil Young sich als BlackRock? Schnabel first. Justizminister Marco Buschmann und die „Festigkeit des Herzens“. Wer blättert in Prospekten? Warum Laura Müller? Der Erdnuß-Trick für eine geschmeidigen Stimme. Auf den Spuren von Pink Floyd und David Hasselhoff. Plus: Politikerklärer Jörg Quoos verrät, was die Woche wichtig wird. Folge 743.

Unterstützt Kathrin Hinrichs + Hajo und stimmt ab beim deutschen Podcast-Preis:

https://www.deutscher-podcastpreis.de/podcasts/ich-frage-fuer-einen-freund-der-sexpodcast-fuer-erwachsene-2/

Literaturempfehlungen:

Suse Schumacher

Die Psychologie des Waldes, Kailash Verlag, 2024

Michael Meisheit + Hajo Schumacher

Nur der Tod ist schneller – Laufende Ermittlungen, Kriminalroman, Droemer Knaur Verlag.

Kathrin Hinrichs + Hajo Schumacher

Buch: "Ich frage für einen Freund..." Das Sex-ABC für Spaß in den besten Jahren

Klartext Verlag.

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de

