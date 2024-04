Schneller, reicher, besser, mehr - als ob es nicht genug Druck gäbe, machen wir uns das Leben auch noch selbst schwer. Suse und Paul Schumacher sprechen im Mutmachpodcast von Funke über Erwartungen, vor allem die unerfüllten. Die Themen: Wie hängt Hoffnung mit Erwartung zusammen? Was sind Familien-Scripte? Was haben Erwartungen mit Glaubensätzen zu tun? Wie Kinder unter den vermeintlichen Erwartungen der Eltern leiden, und umgekehrt? Woran merken wir, dass wir am Leben vorbei leben? Warum sind gerade die unausgesprochenen Erwartungen so giftig? Was unterscheidet Gleichgültigkeit von Gleichmut? Was löst eine negative Erwartung im Körper aus? Plus: Ein Gedicht aus Dreizehn + 13 Gedichte. Folge 742.

Dreizehn + 13 Gedichte zum Thema Liebe

Unterstützt Kathrin Hinrichs + Hajo und stimmt ab beim deutschen Podcast-Preis:

https://www.deutscher-podcastpreis.de/podcasts/ich-frage-fuer-einen-freund-der-sexpodcast-fuer-erwachsene-2/

Literaturempfehlungen:

Suse Schumacher

Die Psychologie des Waldes, Kailash Verlag, 2024

Michael Meisheit + Hajo Schumacher

Nur der Tod ist schneller – Laufende Ermittlungen, Kriminalroman, Droemer Knaur Verlag.

Kathrin Hinrichs + Hajo Schumacher

Buch: "Ich frage für einen Freund..." Das Sex-ABC für Spaß in den besten Jahren

Klartext Verlag.

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de