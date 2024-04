Wichtig sind kognitive, körperliche und psychische Voraussetzungen, andere hingegen nicht. Worauf Eltern achten sollten und wo sie Rat bekommen, erklären die beiden Kinderärztinnen im Podcast.

Wann ist mein Kind schulreif? Kann es bereits alles, was es braucht, um gut ins Schulleben zu starten? In welchen Fällen sollte man es zurückstellen lassen, in welchen vielleicht sogar frühzeitig einschulen lassen? Antworten auf diese Fragen geben die Hamburger Kinderärztinnen Claudia Haupt und Charlotte Schulz vom Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte Hamburg im Podcast "Die KinderDocs". Sie unterscheiden kognitive, körperliche und psychische Voraussetzungen. Eines ist klar: Schon vorab Lesen und Schreiben zu können, ist keine Voraussetzung – ja, nicht einmal immer ein Garant für Schulfähigkeit, denn: „Was nützt es, wenn ein Kind diese Fähigkeiten bereits beherrscht, sich morgens aber nicht von der Mutter trennen kann?“ Welche Faktoren wichtig sind und wie sie zusammenspielen, erfahren Sie im Podcast.