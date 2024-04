Michael Otto ist 81 Jahre alt - doch sein Lebensthema Umwelt treibt ihn weiter um. Nun holt er einen internationalen Gipfel zum Klimaschutz nach Hamburg. Für seine Heimatstadt fordert er eine „Nachhaltigkeitsstrategie“-

Michael Otto ist Ehrenbürger der Stadt – und hat als Unternehmer und Mäzen seine Heimat geprägt. Schon seit einem halben Jahrhundert engagiert er sich für den Klima- und Umweltschutz. „Mich hat der Bericht des Club of Rome über die Grenzen des Wachstums sehr bewegt. Das war mein Schlüsselerlebnis“, erinnert sich der Unternehmer im Podcast „Was wird aus Hamburg.“

Nun laufen die Vorbereitungen für eine große internationale „Hamburg Sustainability Conference“, die Anfang Oktober im Rathaus und der Handelskammer stattfinden wird. „Das soll sich nach dem Vorbild der Sicherheitskonferenz in München dem Thema Nachhaltigkeit widmen.“ Er wünscht sich insgesamt mehr Ehrgeiz in Hamburg, was den Klimaschutz betrifft und fordert eine „Nachhaltigkeitsstrategie“.

Ein Gespräch über das von ihm unterstützte Naturkundemuseum, den Elbtower – und das Baden in der Elbe.