Der ehemalige HSV-Kapitän spricht im Abendblatt-Podcast über das Topspiel gegen Holstein Kiel, die Rückkehr von Fiete Arp und Lewis Holtby, den Fußball von Steffen Baumgart und sein neues Leben als Spielerberater.

Am Sonnabend um 20.30 Uhr hat Aaron Hunt einen festen Termin. Eigentlich würde der ehemalige HSV-Kapitän auf dem Sofa sitzen, um sich das Zweitliga-Topspiel seines Ex-Clubs gegen Holstein Kiel (20.30 Uhr/Sky und Sport1) anzuschauen. Doch zur selben Zeit sitzt Hunt im Flugzeug auf dem Weg zurück aus München. Am Nachmittag schaut er sich dort das U-15-Spiel zwischen 1860 München und der SpVgg Unterhaching an. Hunt hat ein junges Talent der Münchner Löwen im Auge für seine Berateragentur, die er vor einem Jahr geründet hat. „Ich werde mir das Spiel im Nachhinein noch einmal angucken“, sagt Hunt, der seine Wochenende mittlerweile bei allen möglichen Jugendspielen verbringt, um Nachwuchsspieler für seine Agentur „Pros and Talents“ zu scouten.

Nebenbei verfolgt Hunt aber auch die Spiele des HSV noch sehr genau. „Der Trend spricht gegen den HSV“, sagt Hunt vor der Crunchtime der Zweiten Liga, in der die Hamburger eine Siegesserie brauchen, um womöglich noch einmal die direkten Aufstiegsränge anzugreifen oder zumindest noch Fortuna Düsseldorf wieder von Platz drei zu verdrängen.

Voraussetzung dafür wäre ein Sieg gegen den Tabellenführer Holstein Kiel. Gegen die Störche, die zuletzt fünf Spiele in Serie ohne Gegentor gewonnen haben, hat der HSV in seiner Zweitligageschichte noch nie im Volkspark gewonnen. Eine Niederlage und zuletzt vier Unentschieden gab es in den vergangenen fünf Zweitligajahren gegen Kiel. Insbesondere das erste Heimspiel der ersten Zweitligasaison 2018 ist noch vielen in Erinnerung. Der HSV verlor mit Trainer Christian Titz zu Hause gegen Tim Walters Kieler mit 0:3.

Hunt erinnert sich im Podcast nicht nur an dieses Spiel, sondern an viele emotionale Momente im Volkspark. Wie er über den Fall Fiete Arp („Der HSV hätte ihn mehr schützen müssen“) und den Fußball unter Steffen Baumgart denkt, warum er Bakery Jatta öfters in der Sauna wecken musste und wie er heute als Spielerberater arbeitet, erzählt Hunt in der 201. Folge von „HSV – wir müssen reden“.