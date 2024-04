Sagen Iran und Israel den Krieg ab? Augenschmerzen nach Sonnenfinsternis. Angekündigte Fahrverbote stärken das Image der FDP.

Sagen Iran und Israel den Krieg ab? Augenschmerzen nach Sonnenfinsternis. Angekündigte Fahrverbote stärken das Image der FDP. Im Mutmachpodcast von Funke starten Suse und Hajo Schumacher mit Wichtigem, Witzigem und Wissing in die Woche. Unsere Themen: Iranischer Angriff diktiert das Geschehen. Kommen nach den Putin-Verstehern jetzt die Mullah-Freunde? Oma, was war Deutschland? Saurierspuren, Retriever und Lampenfieber. Die Kriegerinnen kommen. Plus: Politikversteher Jörg Quoos weiß, was die Woche wirklich wichtig wird. Folge 740.

Unterstütz Kathrin + Hajo und stimm ab beim deutschen Podcast-Preis für Ich frage für einen Freund

Der Kurzfilm: Oma, was war nochmal dieses Deutschland? von Andreas O. Loff, Behzad Karim Khan & Christian Suhr

Literaturempfehlungen:

Michael Meisheit + Hajo Schumacher

Nur der Tod ist schneller – Laufende Ermittlungen, Kriminalroman, Droemer Knaur Verlag.

Suse Schumacher

Die Psychologie des Waldes, Kailash Verlag.

Kathrin Hinrichs + Hajo Schumacher

Buch: "Ich frage für einen Freund..." Das Sex-ABC für Spaß in den besten Jahren

Klartext Verlag.

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de

Dem Wir-Podcast auf Instagram folgen