Heute geht es um die sogenannte Speedweek, in der die Hamburger Polizei verstärkt Geschwindigkeitskontrollen durchführt. Weitere Themen: Ein kleiner Junge ertrinkt fast in einem Gartenteich, die CDU macht wegen zweier Großprojekte Druck auf die SPD – und die Zahl der Obdachlosen in Hamburg steigt deutlich.

Der tägliche Nachrichten-Podcast des Hamburger Abendblatts: Das wichtigste aus der Hansestadt. Immer werktags um 17 Uhr.