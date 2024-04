Ein Gespräch mit Christine Loerke über ihre Entscheidung für Sylt als Wahlheimat, ihre aktuellen Projekte und Lieblingsorte.

Christine Loerke ist eigentlich Journalistin, hat sich dann aber vor 23 Jahren mit einer Kommunikationsagentur selbständig gemacht. Mit ihrem Mann und den drei Söhnen entschied sie sich für ein Leben auf der Insel, arbeitet auf Sylt und in Hamburg. Der Kundenkreis ist vielfältig, reicht von Hotels, Gastronomen, Juwelieren bis hin zu Kosmetikfirmen und Modemarken. Auch die Sylt Art Fair – die dieses Jahr vom 18. Mai bis zum 1. September in der Neuen Bootshalle in List veranstaltet wird - setzt auf ihre Expertise.